Назван новый неожиданный симптом коронавируса

12.06.2020 | 13:08

Ученые английской Королевской университетской больницы Ливерпуля обнаружили новый симптом, который может быть связан с коронавирусной инфекцией у людей, страдающих заболеванием поджелудочной железы. Исследование опубликовано в журнале Gastroenterology.

У группы пациентов, главным образом молодых людей с избыточным весом или ожирением, неожиданно обнаружили общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в крови. Это указало на заболевание пациентов панкреатитом, хотя признаки не были типичны для этого заболевания. Открытие может помочь медикам раньше диагностировать у пациентов панкреатит.

Острый панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое сопровождается болями в верхней части живота, диареей и рвотой.

Ранее ученые определили группу крови, обладатели которой наименее подвержены заражению коронавирусом. В исследовании приняли участие 750 тысяч пациентов, у 10 тысяч из которых был диагностирован COVID-19. Специалисты установили, что заболеваемость среди людей с первой группой крови на 9-18 процентов ниже.