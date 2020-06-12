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В стране и мире

Назван новый неожиданный симптом коронавируса

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Ученые английской Королевской университетской больницы Ливерпуля обнаружили новый симптом, который может быть связан с коронавирусной инфекцией у людей, страдающих заболеванием поджелудочной железы. Исследование опубликовано в журнале Gastroenterology.

У группы пациентов, главным образом молодых людей с избыточным весом или ожирением, неожиданно обнаружили общее воспаление и высокое содержание сахара и жира в крови. Это указало на заболевание пациентов панкреатитом, хотя признаки не были типичны для этого заболевания. Открытие может помочь медикам раньше диагностировать у пациентов панкреатит.

Острый панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое сопровождается болями в верхней части живота, диареей и рвотой.

Ранее ученые определили группу крови, обладатели которой наименее подвержены заражению коронавирусом. В исследовании приняли участие 750 тысяч пациентов, у 10 тысяч из которых был диагностирован COVID-19. Специалисты установили, что заболеваемость среди людей с первой группой крови на 9-18 процентов ниже.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Вот где гастрит был зарыт!!!

Гость||

Где НАШИ ученые, готовят поправки к конституции?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Острый панкреатит — это воспаление поджелудочной железы, которое сопровождается болями в верхней части живота, диареей и рвотой.
у меня не было диарее и почти не было рвоты, а вот боль адская!

Имя: Гость
Комментарий:

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