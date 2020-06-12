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В стране и мире

Кремль отменил удаленку для чиновников

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Кремль решил отменить удаленный режим работы для чиновников. Об этом принадлежащему Григорию Березину РБК рассказал источник, близкий к Кремлю, и подтвердили три чиновника администрации президента.

По его данным, 15 июня большинство сотрудников Кремля вернутся на рабочие места. «До нас довели, что, поскольку сняты ограничения в Москве, с понедельника возвращаемся к нормальному режиму работы», — рассказал собеседник издания. При этом часть их них начали работать в обычном формате уже 8 июня.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пока не прокомментировал информацию об отмене режима удаленной работы в Кремле.

Режим удаленной работы в Кремле был введен 30 марта в связи с распространением коронавируса.

9 июня в Москве отменили режим самоизоляции, пропускную систему и график прогулок. Следующие два этапа снятия ограничений запланированы в столице на 16 и 23 июня. В других регионах России также происходит послабление карантинных мер. Чаще всего первыми открываются небольшие магазины с одеждой и обувью, музеи и библиотеки, салоны красоты.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Кремль решил отменить режим
Каким образом?

Гость||

У них один только честно самоизолировался и на удаленке это товарищ Ленин.

Имя: Гость
Комментарий:

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