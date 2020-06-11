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В стране и мире

В России выявили 8 779 новых случаев заражения коронавирусом

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За последние сутки в России выявили 8 779 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые инфицированные зафиксированы в 84 регионах. Большинство из них в Москве (1 436), Московской области (724) и Свердловской области (312). Умерли 174 пациента с коронавирусом, вылечились - 8 367. Общее число зараженных в России превысило 502 тысячи.

За сутки с 9 по 10 июня в стране выявили 8404 зараженных коронавирусом в 83 регионах. Зарегистрирован 171 летальный исход среди инфицированных, выздоровели 10 386 человек.

Ранее 11 июня итальянский вирусолог Массимо Клементи оценил вероятность второй волны коронавируса. По его словам, инфекция становится менее агрессивной, вследствие чего осенью второй волны может не быть.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Уже и комментировать не хочется:спасение утопающих- дело рук самих утопающих!

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