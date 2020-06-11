Сетевое издание|18+|Четверг|11 июн 2020|15:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

В рамках расследования ДТП с Ефремовым возбудили новое дело о сбыте наркотиков

Печать

В рамках расследования уголовного дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова возбудили дело о сбыте наркотиков, дело передано из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Полиция установила факт сбыта неустановленными лицами наркотиков Ефремову, который находился во время аварии в том числе под воздействием наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Ранее сообщалось, что представители актера не извинились перед семьей погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. Адвокат потерпевших Александр Добровинский отметил, что, скорее всего, будет подан иск о возмещении вреда и напомнил, что намерен защищать семью бесплатно.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест. Артист находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения, в его крови обнаружили следы кокаина и каннабиноидов.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте