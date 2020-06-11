В рамках расследования ДТП с Ефремовым возбудили новое дело о сбыте наркотиков

11.06.2020 | 14:57

В рамках расследования уголовного дела о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова возбудили дело о сбыте наркотиков, дело передано из УВД по ЦАО в ГУ МВД по Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Полиция установила факт сбыта неустановленными лицами наркотиков Ефремову, который находился во время аварии в том числе под воздействием наркотических средств.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ: «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».

Ранее сообщалось, что представители актера не извинились перед семьей погибшего в ДТП водителя Сергея Захарова. Адвокат потерпевших Александр Добровинский отметил, что, скорее всего, будет подан иск о возмещении вреда и напомнил, что намерен защищать семью бесплатно.

Вечером 8 июня Ефремов устроил аварию в центре Москвы. Его внедорожник выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал, его отправили под домашний арест. Артист находился в состоянии не только алкогольного, но и наркотического опьянения, в его крови обнаружили следы кокаина и каннабиноидов.