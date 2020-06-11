Россиян задумали обязать платить за лавочки и детские площадки

11.06.2020 | 10:44

В Госдуме рассмотрят законопроект, согласно которому детские площадки, лавочки и клумбы переходят в общую долевую собственность жильцов многоквартирного дома. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Соответствующие поправки власти задумали внести в Жилищный кодекс. Сама передача прав будет бесплатной - гражданам не потребуется проводить дополнительные собрания и принимать решение. Речь идет о тех объектах городской инфраструктуры, которые создаются по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», пояснили изданию эксперты отрасли.

По их словам, новая графа в коммунальных платежках не появится. Но если, например, лавочки устанавливаются за счет бюджетных средств, то их дальнейшее содержание (ремонт, покраска) — уже обязанность жителей многоэтажек. «Жильцы, в частности, должны решить, что именно из объектов благоустройства им нужно во дворе. И подать заявку. Сделав это, они тем самым берут на себя ответственность и за содержание своих будущих лавочек с клумбами и увеличение тарифа», — объяснили специалисты.

Притом какое-либо решение без учета мнения горожан будет считаться нарушением законодательства. В целом такой порядок, как подчеркивает «КП», существовал и ранее, однако тогда не было специальной программы, ориентированной именно на облагораживание дворов.