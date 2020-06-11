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В стране и мире

Россиян задумали обязать платить за лавочки и детские площадки

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В Госдуме рассмотрят законопроект, согласно которому детские площадки, лавочки и клумбы переходят в общую долевую собственность жильцов многоквартирного дома. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Соответствующие поправки власти задумали внести в Жилищный кодекс. Сама передача прав будет бесплатной - гражданам не потребуется проводить дополнительные собрания и принимать решение. Речь идет о тех объектах городской инфраструктуры, которые создаются по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», пояснили изданию эксперты отрасли.

По их словам, новая графа в коммунальных платежках не появится. Но если, например, лавочки устанавливаются за счет бюджетных средств, то их дальнейшее содержание (ремонт, покраска) — уже обязанность жителей многоэтажек. «Жильцы, в частности, должны решить, что именно из объектов благоустройства им нужно во дворе. И подать заявку. Сделав это, они тем самым берут на себя ответственность и за содержание своих будущих лавочек с клумбами и увеличение тарифа», — объяснили специалисты.

Притом какое-либо решение без учета мнения горожан будет считаться нарушением законодательства. В целом такой порядок, как подчеркивает «КП», существовал и ранее, однако тогда не было специальной программы, ориентированной именно на облагораживание дворов.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Да за жизнь сразу платить. Родился и плати, чтобы паразиты жили припеваючи.

Гость||

вот по поводу воздуха я думаю за него тоже надо платить?

Гость||

Толково придумано.

Гость||

Теперь они за их безопасность не отвечают. Отлично. Развалиться и ладно. Ремонтировать и следить за состоянием не дело государства теперь.

Гость||

Россияне и так за все это платят - своими налогами. А ЖКХ деньги берет и ничего не делает. Еще хватает наглости на субботники звать. Твари.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Речь идет о тех объектах городской инфраструктуры, которые создаются по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», пояснили изданию эксперты отрасли.
они и ценники на элементы благоустройства себе сами рисуют, какие захотят, бизнес...

Гость||

воздух как же? за него давайте платить

Гость||

Я уже заранее спилил две лавки во дворе, ибо от них только вред!

На лавках собираются вредные бабки, алкаши, хулиганы и тунеядцы с проститутками, оставляют после себя кучи мусора.

Гость||

Гость писал(a):

На лавках собираются вредные бабки, алкаши, хулиганы и тунеядцы с проститутками, оставляют после себя кучи мусора.
Правильно, кому надо с собой складной стул на спине принесут и присядут! ;) Главное, чтобы не заметили, как лавки пилишь))))))))))

Имя: Гость
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