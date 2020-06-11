Российские школьники получат аттестат без экзаменов

11.06.2020 | 10:28

Российские школьники получат аттестат без сдачи экзаменов. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ доступен на сайте правительства.

Отмечается, что получить документ о среднем образовании в особом порядке смогут выпускники девятых и одиннадцатых классов. Зачисление в средние профессиональные образовательные учреждения будет осуществляться по результатам школьного аттестата.

Привычный порядок государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний пришлось изменить из-за распространения коронавируса. Корректировка позволит обезопасить школьников и педагогов, говорится в постановлении.

Ранее Мишустил заявил, что в 2020 году Российские выпускники школ смогут подать документы в вузы без предоставления результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он также поручил Рособрнадзору и Минпросвещения проводить мониторинг ситуации в регионах, подчеркнув, что гибкие сроки сдачи ЕГЭ в этом году предусмотрены как раз для того, чтобы возможность тщательной подготовки была по всей России.