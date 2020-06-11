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В стране и мире

Объявлены сроки выдачи аттестатов российским школьникам

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Большинство российских школьников получат аттестаты о среднем образовании до 11 июня, остальные - до 15-го. Такие сроки объявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, передает ТАСС в четверг, 11 июня.

«Сегодня все уже приказы готовы, сегодня все аттестаты будут выданы. Кто не успеет получить их сегодня, тот получит их в понедельник, 15 июня», - пояснил министр.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому российские школьники в 2020 году получат аттестат без сдачи экзаменов. Причем получить документ о среднем образовании в особом порядке смогут выпускники девятых и одиннадцатых классов. Зачисление в средние профессиональные образовательные учреждения будет осуществляться по результатам школьного аттестата.

9 июня Кравцов заявил, что выпускные вечера в российских школах могут пройти в привычном, традиционном формате, но их все равно рекомендуется отложить до завершения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), который в 2020 году сдают только те выпускники, которые собираются поступать в вузы. 27 июня всероссийских школьный выпускной пройдет в онлайн-режиме.

Такие меры были приняты в связи с распространением коронавируса нового типа на территории России. Из-за эпидемии российские вузы, колледжи и школы временно перешли на дистанционное обучение. ЕГЭ будет проводиться очно, поскольку пока система технологически не готова к удаленному формату. По словам президента Владимира Путина, в этом году экзамен начнется 29 июня.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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