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В стране и мире

В России резко подешевели медицинские маски

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Средняя цена на медицинские маски в России снизилась с 55 до 13 рублей. Об этом в среду, 10 июня, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает Regnum.

«Сбили розничную цену с 55 рублей в марте до 13 рублей по данным на вчерашний день, и она продолжит снижаться», - заявил министр.

По его словам, в первый период пандемии коронавируса Россия закупала производственные мощности для производства масок, однако теперь удалось наладить производство и полностью обеспечить страну средствами защиты.

Так, с начала марта выпуск всех видов масок увеличился в пять раз и составил почти девять миллионов штук в сутки. Также за этот период удалось в девять раз увеличить производство кожных антисептиков. Мантуров отметил, что объем производства средств индивидуальной защиты продолжит расти.

Ранее 10 июня глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим сохраняется по всей стране. По ее словам, россияне должны быть осторожными все то время, пока не создана вакцина от вируса. Она порекомендовала носить перчатки, чаще мыть руки, держать чистыми все предметы вокруг себя, а также соблюдать правила посещений любых общественных мест и обращаться к врачам при малейшем недомогании.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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