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В стране и мире

Перечислены штрафы Ефремова за вождение

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За джипом актера Михаила Ефремова числится 155 штрафов на сумму 275 тысяч рублей. Об этом сообщает НТВ.

Отмечается, что из них не оплачены 12 на сумму 41 250 рублей, они были выписаны с марта 2020 года по настоящее время. Большинство штрафов связаны с превышением скорости на 20-40 километров в час, несоблюдением требований дорожной разметки и знаков, а также с неправильной парковкой.

Автомобиль марки Jeep Grand Cherokee выпущен в 2013 году, с 2015-го его владельцем является физическое лицо, ранее он был записан за юрлицом.

Ефремов 50 раз нарушал правила дорожного движения в период с 2019 по 2020 год, сообщила ГИБДД. Информацию об этом опубликовало агентство РИА Новости.

Вечером 8 июня Ефремов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил аварию в центре Москвы. Его машина выехала на встречную полосу и врезалась в фургон, в результате чего водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице из-за потери крови. Сам Ефремов не пострадал. 9 июня актера отправили под домашний арест. В его крови также обнаружили наркотики.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Пусть сидит, как сказала вдова убитого.Добавить нечего.

Имя: Гость
Комментарий:

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