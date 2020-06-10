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В стране и мире

Оценены шансы заразиться коронавирусом на верандах кафе

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Главный исследователь ЦКБ управделами президента Никита Ломакин оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах кафе и ресторанов. Его слова передает РИА Новости.

По словам специалиста, вероятность заразиться на открытом воздухе не такая большая. Несмотря на это, следует соблюдать социальную дистанцию. «В случае массового скопления на улице шансы "поймать" COVID повышаются», - объяснил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что летние веранды кафе и ресторанов возобновят работу с 16 июня. Помимо этого, откроются музеи, библиотеки, выставочные залы и зоопарки, а также стоматология.

До этого Роспотребнадзор рекомендовал заведениям после выхода из карантина расставлять столы на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, следить за самочувствием рабочего персонала и тщательно мыть посуду. Для клиентов рекомендуется установить на входе дозаторы с антисептиками для рук или разместить антисептические салфетки.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Нмолин алкаш ещё незарозился

Гость||

Гость писал(a):

Нмолин алкаш ещё незарозился
Ты это, пиши лучше когда протрезвеешь.

Имя: Гость
Комментарий:

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