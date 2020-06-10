Кремль объявил об отсутствии олигархов в России

10.06.2020 | 15:52

В Кремле объявили об отсутствии в стране олигархов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Во-первых, нам неизвестно о существовании каких-то российских олигархов», - так Песков прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко, который считает, что российские олигархи финансируют радикальную оппозицию в республике.

Ранее Песков уже говорил, что в стране нет олигархов. «Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», - отмечал он.

Весной 2020 года президент Владимир Путин объяснял, в чем разница между олигархами из 1990-х и современными. По его словам, в прошедшие десятилетия олигархи могли влиять на принимаемые государством решения в вопросах внутренней политики, а сегодняшние руководители компаний подобными привилегиями не пользуются. «Даже и не лезут [в политику]», - указывал он.

В целом глава государства уверен, что наличие олигархов во власти недопустимо. По его словам, в стране есть крупные компании, но таких, что получают выгоду от близости к власти, не существует.