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В стране и мире

Кремль объявил об отсутствии олигархов в России

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В Кремле объявили об отсутствии в стране олигархов. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Во-первых, нам неизвестно о существовании каких-то российских олигархов», - так Песков прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко, который считает, что российские олигархи финансируют радикальную оппозицию в республике.

Ранее Песков уже говорил, что в стране нет олигархов. «Фразу "российские олигархи" считаем неуместной. Давно прошло то время, когда в России были олигархи, в России нет олигархов», - отмечал он.

Весной 2020 года президент Владимир Путин объяснял, в чем разница между олигархами из 1990-х и современными. По его словам, в прошедшие десятилетия олигархи могли влиять на принимаемые государством решения в вопросах внутренней политики, а сегодняшние руководители компаний подобными привилегиями не пользуются. «Даже и не лезут [в политику]», - указывал он.

В целом глава государства уверен, что наличие олигархов во власти недопустимо. По его словам, в стране есть крупные компании, но таких, что получают выгоду от близости к власти, не существует.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Отрубили дракону голову и сами стали драконами. (Из старой китайской сказки).

Гость||

Ой ли?

Гость||

А тем временем владелец «Норникеля» олигарх Владимир Потанин, всё ещё на свободе и уже начал скупать блохеров, чтобы те пилили сюжеты в пользу его невиновности.

По делу о крушении поезда задержали стрелочника.

Гость||

Примерно так же официальный представитель Кремля отвечал, когда в 2018 году у него поинтересовались, информировали ли «российские олигархи» президента Путина о том, что к ним проявляют интерес правоохранительные органы США. Песков заявил, что сам термин он считает неуместным, предпочитая употреблять другой — «представители крупного бизнеса».

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