В России предложили расширить пляжи для борьбы с пандемией

09.06.2020 | 14:27

В МЧС предложили региональным властям расширить пляжи для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе министерства.

Так, предполагается, что увеличение территории пляжей и зон купания позволит вместить всех отдыхающих, число которых увеличится из-за ограничений выезда за границу. Однако предлагаемые к открытию пляжи снизят поток отдыхающих примерно в два раза в связи с необходимостью соблюдения ими на пляжах социальной дистанции 1,5-2 метра.

Помимо этого арендаторам территорий необходимо оборудовать дополнительные спасательные посты, предупредили в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили, что для всех российских пляжей установят единые требования. Обязательными станут наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них подготовленных спасателей, обозначение границы заплыва в местах купания, а также обследование дна водолазами. Пункты проката маломерных судов, гидроциклов и прочих плавательных средств будут запрещены.

В России за последние сутки было выявлено 8985 заболевших. В общей сложности в стране зафиксировано 476 043 случая заражения коронавирусом. Из них 230 тысяч выздоровели, почти 6 тысяч скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.