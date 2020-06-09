В России предложили бесплатно отправлять перенесших COVID-19 в санатории

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил разработать механизм субсидий на реабилитацию пациентов, перенесших коронавирус, в санаториях. Эту меру рассматривают как способ преодолеть последствия пандемии как минимум до 2022 года. Соответствующее письмо глава бизнес-объединения Александр Шохин направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишет газета «Известия».
Отмечается, что благодаря значительным коечным ресурсам и обеспеченности медицинскими кадрами, санаторный-курортный комплекс может быть эффективно задействован в борьбе с инфекцией. В РСПП предлагают финансировать отдых пациентов, которые переболели коронавирусной пневмонией, а также услуги медперсонала.
В объединении уверены, что таким образом понизится нагрузка на медиков, а трудоспособное население сможет быстрее восстановить свое здоровье.
Ранее сообщалось, что с 15 июня в Крыму откроют все отели, санатории и гостиницы, у которых есть медицинская лицензия. Однако принять они смогут только жителей региона и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
penzainform.ru писал(a):То есть если есть диагноз "коронавирус", но легко перенес на ногах - есть субдисия, если нет диагноза, а просто пролежал с "пневмонией" месяц - нет субсидии?