В России предложили бесплатно отправлять перенесших COVID-19 в санатории

09.06.2020 | 09:59

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) предложил разработать механизм субсидий на реабилитацию пациентов, перенесших коронавирус, в санаториях. Эту меру рассматривают как способ преодолеть последствия пандемии как минимум до 2022 года. Соответствующее письмо глава бизнес-объединения Александр Шохин направил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, пишет газета «Известия».

Отмечается, что благодаря значительным коечным ресурсам и обеспеченности медицинскими кадрами, санаторный-курортный комплекс может быть эффективно задействован в борьбе с инфекцией. В РСПП предлагают финансировать отдых пациентов, которые переболели коронавирусной пневмонией, а также услуги медперсонала.

В объединении уверены, что таким образом понизится нагрузка на медиков, а трудоспособное население сможет быстрее восстановить свое здоровье.

Ранее сообщалось, что с 15 июня в Крыму откроют все отели, санатории и гостиницы, у которых есть медицинская лицензия. Однако принять они смогут только жителей региона и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.