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В стране и мире

Умер пострадавший в аварии с участием Ефремова водитель

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Водитель фургона Сергей Захаров, пострадавший в аварии с участием российского актера Михаила Ефремова, умер. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По его данным, водитель получил травмы, несовместимые с жизнью. Ранее он был доставлен в тяжелом состоянии в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Он получил открытый перелом бедра, перелом ребер, закрытую черепно-мозговую травму, а также сочетанную травму головы.

Вечером 8 июня Ефремов устроил в серьезное ДТП в районе Смоленской площади в Москве. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и столкнулся с небольшим фургоном, за рулем которого был Захаров. Его зажало в машине, он серьезно пострадал. Мужчину смогли реанимировать в машине скорой помощи. Он был госпитализирован в НИИ скорой помощи имени Склифосовского с многочисленными травмами.

Сам актер практически не пострадал. Ефремова задержали и отправили на медицинское освидетельствование. Экспертиза показала наличие алкоголя в крови. Позднее он признался, что не помнит момент столкновения, но предполагает, что выехал на встречную полосу, чтобы обогнать другую машину. В отношении Ефремова возбудили уголовное дело по части 2 статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Санкция этой статьи в данной части предусматривает лишение свободы сроком до семи лет.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

пасодют...доездился...

Гость||

жаль Захарова и жалко Ефремова.

сбылась мечта кремля засадить Ефремова на кичу.

уж больно он досаждал своей сатирой.

Гость||

Жалко, очень жалко обоих...

Гость||

Гость писал(a):

больно он досаждал
Вы дурачок?

Гость||

Бесконтактные технологии сталкивания неугодного человека в ДТП. Элементарно делается. Наука не дремлет.

Гость||

Колония-поселение четыре года ну плюс материальный ущерб возместит родственникам ... Раз сам не погиб, знать в рубашке родился, потому долго ещё будет куролесить.

Гость||

Гость писал(a):

жаль Захарова и жалко Ефремова.

сбылась мечта кремля засадить Ефремова на кичу.

уж больно он досаждал своей сатирой.

Ой да ладно, при каждом короле должны быть шуты, так было всегда, просто эта скотина перешла все границы дозволенного,жаль, что эта мразь человека убила.

Гость||

МРАЗЬ конченная!!!!Никогда не нравился этот ....10-чку ему!!!

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
жаль Захарова и жалко Ефремова.

сбылась мечта кремля засадить Ефремова на кичу.

уж больно он досаждал своей сатирой.

Ой да ладно, при каждом короле должны быть шуты, так было всегда, просто эта скотина перешла все границы дозволенного,жаль, что эта мразь человека убила.
Значит признаёшь, что его спецом на встречку столкнули?

Гость||

Гость писал(a):

уж больно он досаждал своей сатирой
Аж поджилки у Кремля тряслись. Спать боится, есть боится.

Только пьяный Ефремов ему грезится.

Гость||

Гость писал(a):

сбылась мечта кремля засадить Ефремова на кичу.

уж больно он досаждал своей сатирой.

Господин Ефремов давно уже имеет серьезные проблемы с алкоголем. Это Кремль ему насильно водяру вливает? А садиться пьяным за руль- это просто скотство! Из-за его пьянства человек погиб!

Гость||

Гость писал(a):

Значит признаёшь, что его спецом на встречку столкнули?
Однозначно. Напоили, посадили, столкнули. ФСБ не дремлет...

Гость||

Гость писал(a):

МРАЗЬ конченная!!!!Никогда не нравился этот >....10-чку ему!!!
Ты прям как Глеб Егорыч, 10-чку ему граждане судьи, 10-чку ...он не только пьяница и лицедей, он человека убил, а потому пыхтеть должен по полной .

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
сбылась мечта кремля засадить Ефремова на кичу.

уж больно он досаждал своей сатирой.

Господин Ефремов давно уже имеет серьезные проблемы с алкоголем. Это Кремль ему насильно водяру вливает? А садиться пьяным за руль- это просто скотство! Из-за его пьянства человек погиб!
Значит признаёшь, что его спецом на фургон столкнули?

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Значит признаёшь, что его спецом на встречку столкнули?
Однозначно. Напоили, посадили, столкнули. ФСБ не дремлет...
И что? Не может быт?

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Имя: Гость
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