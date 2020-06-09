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В стране и мире

Россиян предупредили о похолодании

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В Европейской России с четверга, 11 июня, ожидается похолодание после нескольких жарких дней. Температура вернется к климатической норме, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает РИА Новости во вторник, 9 июня.

По его словам, в пятницу, 12 июня, температура понизится на 4-5 градусов, возможны «заметные осадки». В субботу, 13 июня, ожидается понижение температуры до 18-20 градусов. «Будет резкое понижение на десять градусов, в понедельник существенного понижения не будет», - предупредил Вильфанд.

Синоптик добавил, что причина похолодания - в антициклоне, центр которого установится на востоке Скандинавии, в результате чего в центр Европейской России будут перемещаться воздушные массы сначала с востока, а потом с северо-востока.

Ранее сообщалось, что в ближайшие несколько дней в России ожидается жара и повышение температуры до 40-42 градусов в таких регионах, как Волгоградская и Астраханская области. По данным Росгидромета, самая жаркая погода ожидается на юге страны. На 6-9 градусов больше климатической нормы прогнозируется также в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях - там возможно повышение температуры до 39 градусов.

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Источник — lenta.ru
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