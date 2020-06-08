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В стране и мире

Заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову грозит «уголовка» за аварию

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Сегодня, 8 июня, поздно вечером в Москве произошло чрезвычайное происшествие с участием Заслуженного артиста Российской Федерации Михаила Ефремова.

Автомобиль, которым управлял актер, на полном ходу пересек две сплошные линии и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном.

Кадры с последствиями аварии с участием Ефремова моментально распространились по сети. На видео заметно, что сам Михаил Олегович практически не пострадал в ДТП, чего не скажешь о водителе фургона.

Очевидцы аварии попытались самостоятельно вытащить пострадавшего из искореженного автомобиля. Но без специальной техники у них это не получилось сделать. Сам Ефремов в этот момент сидел на тротуаре.

Свидетели происшествия заявили, что актер пьян и находится в невменяемом состоянии. «Он чуть нас не ушатал, а потом выскочил на встречку», — рассказал один из водителей, который чудом избежал ДТП.

Михаилу Ефремову грозит статья 264 УК РФ — если пострадавший по его вине водитель получил тяжелые ранения. В данный момент врачи уже госпитализировали раненого водителя. Позже будет известно его состояние. Ефремова сейчас допрашивают полицейские. На место ЧП прибыли близкие актера.

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Гость||

Теперь будет сниматься во всякой шняге единоросовской, чтобы судья назначил условку.

Гость||

Ничего ему уже не поможет. Водитель, который пострадал, очень тяжёлый. Умрет - Миша на 5 лет присядет.

Гость||

Если пьян, то двойная печалька ему будет!

Гость||

Пьянь ,маргинал,ублюдок.

Имя: Гость
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