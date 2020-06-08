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В стране и мире

В России назвали дату открытия туристического сезона

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Туристический сезон полноценно откроется в России с 1 июля. Такую дату назвал зампредседателя правительства Дмитрий Чернышенко на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами. Трансляция ведется на телеканале «Россия 24».

Он отметил, что весь июнь уйдет на подготовку туристических объектов к приему гостей, а с июля можно будет запустить межрегиональные поездки.

По словам премьер-министра Мишустина, страна готова к постепенному открытию курортного сезона. «С 1 июня во многих регионах уже возобновили работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию. Разработан план выхода российской туристической отрасли из режима карантинных ограничений», - уточнил Мишустин на совещании.

Глава правительства также добавил, что в России есть спрос на внутренний туризм и единственная проблема - это неразвитая туристическая инфраструктура. «Мы будем преодолевать этот барьер, активно поддерживая инвесторов отрасли», - заявил премьер.

1 июня вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков отметил, что пандемия коронавируса может способствовать развитию внутреннего туризма в России. По словам Волкова, ситуация, при которой для россиян временно невозможен выезд за границу, может принести пользу для туристического бизнеса внутри страны - если создать «условия для отдыха граждан».

«Безопасный и контролируемый» запуск внутреннего туризма в России состоялся в начале июня. На первом этапе открываются санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия отелей, пляжей, курортов, круизов и других составляющих туристической отрасли.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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