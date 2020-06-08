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В стране и мире

Стали известны первые открывающиеся для авиасообщения с Россией страны

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Первыми с 15 июля для авиасообщения с Россией, прерванного из-за ограничений на фоне пандемии коронавируса, откроются восемь стран СНГ. Об этом стало известно порталу Ассоциации туроператоров России.

Затем, по его информации, с 1 августа будут возобновлены рейсы еще в семь стран мира - предположительно, речь идет о государствах Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Также обсуждается возможность восстановления с осени рейсов в Грузию и Египет.

«В любом случае это будут регулярные рейсы в крупные города, преимущественно столицы. Чартеры вернутся последними», - заключил один из источников портала. При этом открыть продажу билетов отечественные авиакомпании могут уже в середине июня.

Отмечается, что окончательный список зарубежных направлений, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, определят совместно Росавиация и Роспотребнадзор.

О планах российских авиакомпаний возобновить рейсы за рубеж стало известно 7 июня. «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что это может произойти 15 июля при стабильном сокращении числа зараженных коронавирусом и при условии соблюдения на борту строгих санитарных правил.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Но если бомбанет "вторая волна", обратно летите или гребите сами :\

Гость||

ПЕНЗА ПРОВОДИТ "ГОЛЫЙ ПАРАД" 24 июня у памятника Победы.

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ВСЕ, КТО УСТАЛ ОТ ТОТАЛЬНОЙ ЛЖИ - ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Имя: Гость
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