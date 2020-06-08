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В стране и мире

Россиянам разрешили выезжать за рубеж к родственникам, на работу и лечение

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Россиянам разрешили выезжать за рубеж с целью работы, учебы или для лечения родственников. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что соответствующее распоряжение уже подписано правительством страны. Кроме того, Мишустин уточнил, что выехать за границу смогут и те граждане, которым необходимо получить медицинскую помощь в других государствах.

По словам премьер-министра, въезд и пересечение российских границ будут разрешены и иностранным гражданам, планировавшим проходить лечение в отечественных клиниках.

«[Въехать смогут] также однократно те, у кого здесь живут близкие родственники, опекуны или попечители, которые нуждаются в уходе», - заключил Мишустин.

В мае МИД РФ призвал россиян временно воздержаться от планирования отпуска за рубежом. Как отметили в ведомстве, туристам стоит учитывать то, что большинство европейских стран и курортов пока не делали заявлений об открытии границ для россиян, и по некоторым из них информация появится только в конце июня.

Аналогичное заявление сделал и премьер-министр Михаил Мишустин, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса. Глава правительства попросил россиян «не торопиться планировать зарубежные отпуска», чтобы исключить риск завоза инфекции в страну.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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