Путин удвоил детские пособия

08.06.2020 | 15:34

Президент России Владимир Путин подписал закон об удвоении детских пособий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 8 июня.

Согласно тексту документа, ежемесячное минимальное пособие по уходу за ребенком теперь должно составлять 6752 рубля вместо прежних 1500 за первого ребенка и 3000 - за каждого последующего. Максимальный размер пособий также увеличен с 6000 до 13504.

Ранее Путин утвердил дополнительные единовременные выплаты семьям с детьми, чтобы поддержать население на фоне пандемии коронавируса. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет можно получить по 10 тысяч рублей, на каждого ребенка до 3 лет - по 5 тысяч. Узнав об этом, россияне стали оформлять обещанные выплаты через портал госуслуг. За первые часы работы сервиса заявления подали более 70 тысяч россиян.