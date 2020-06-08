Сетевое издание|18+|Понедельник|8 июн 2020|16:50
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Путин удвоил детские пособия

Печать

Президент России Владимир Путин подписал закон об удвоении детских пособий. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 8 июня.

Согласно тексту документа, ежемесячное минимальное пособие по уходу за ребенком теперь должно составлять 6752 рубля вместо прежних 1500 за первого ребенка и 3000 - за каждого последующего. Максимальный размер пособий также увеличен с 6000 до 13504.

Ранее Путин утвердил дополнительные единовременные выплаты семьям с детьми, чтобы поддержать население на фоне пандемии коронавируса. На каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет можно получить по 10 тысяч рублей, на каждого ребенка до 3 лет - по 5 тысяч. Узнав об этом, россияне стали оформлять обещанные выплаты через портал госуслуг. За первые часы работы сервиса заявления подали более 70 тысяч россиян.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Власти Пекина раздадут жителям $1,7 млрд на шопинг и рестораны

Гость||

проживет на эти деньги депутат? И не ствдно ведь.

Гость||

Нам уже устроили сохранение з/п СПАСИБО

Гость||

Да, мина конечно не очень, видно уже чувствует чем закончится всё, печалька во всей фигуре.

Гость||

ему щас главное-обнулиться

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте