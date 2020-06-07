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В стране и мире

В РПЦ решили не пускать в храмы прихожан без масок

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Русская православная церковь (РПЦ) решила ввести в храмах масочный режим и не пускать прихожан без средств защиты. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

По словам главы синодального Отдела внешних церковных связей митрополита Илариона, сотрудники храмов будут выдавать маски на входе. «Если они придут без маски, значит, сотрудники храма обязаны выдать маску прихожанину, и мы будем в таком режиме служить до тех пор, пока карантинные меры не будут ослаблены или отменены», - отметил он.

Также представитель РПЦ заявил, что в каждом российском храме подсчитано максимальное число прихожан, которые могут одновременно находиться на богослужении. Тем, кто не поместится в храм, придется либо стоять на улице и слушать трансляцию, «либо они будут переадресованы в соседний храм».

Ранее член рабочей группы при патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях коронавируса протоиерей Максим Козлов заявил, что в РПЦ надеются на поэтапное открытие храмов и возобновление богослужений. По его словам, медики и власти говорят о постепенном выходе из эпидемиологической ямы, в связи с чем и ожидается постепенное восстановление работы религиозных учреждений.

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Источник — lenta.ru
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