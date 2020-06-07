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В стране и мире

Россиянам попросили вернуть корпоративы

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Бизнес-омбудсмен Борис Титов попросил как можно скорее вернуть в России корпоративы ради спасения шоу-бизнеса. Такие мероприятия должны проходить с соблюдением всех санитарных норм, сказал он. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Титов отметил, что власти должны более четко обозначить перспективы возвращения отрасли к работе, поскольку в сфере организации зрелищных мероприятий в России заняты десятки тысяч человек. Он добавил, что в ближайшее время обратится по этому вопросу в Роспотребнадзор.

По словам бизнес-омбудсмена, если полный запрет на массовые мероприятия продлится еще три месяца, на рынке почти не останется системных игроков.

Совладелец площадок Arena Moscow и Arbat Hall Анатолий Сульянов назвал решения властей противоречащими элементарной логике. С одной стороны, в Москве запрещены массовые собрания более 50 человек, хотя организаторы готовы раздавать маски, устанавливать санитайзеры в концертных залах и проводить мероприятия на открытом воздухе, с другой — на лето запланированы такие масштабные события, как голосование по поправкам в Конституцию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

кому он нужен, этот российский шоу-бизнес...

Имя: Гость
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