Проверку на алкоголизм при получении водительских прав назвали бессмысленной

07.06.2020 | 08:26

Проверка на алкоголизм при оформлении водительских прав является бессмысленной тратой времени и финансов из городского бюджета. Об этом в субботу, 6 июня, заявил доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Юрий Сиволап в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его мнению, наркологическое освидетельствование не является гарантом того, что человек не имеет плохих зависимостей. Кроме того, такие мероприятия отвлекают врачей от реально важных проблем.

«Если человек пришел получать водительские права, ему надо эти права выдавать в том случае, если на него ничего нет в полицейской картотеке. Все предельно просто - презумпция его пригодности быть водителем. Так, собственно говоря, и происходит повсюду - и в Европе, и в Америке», - рассказал Сиволап.

Профессор также вспомнил о личном опыте. Он сказал, что все врачи обязаны пройти освидетельствование у психиатра и нарколога. В какой-то момент его также отправили на проверку. Сиволап без лишних проблем смог оформить «нужную бумагу», но он отметил, что врачи не имеют возможности выяснить, болен ли человек алкоголизмом, - это чистая формальность.

Ранее в министерстве здравоохранения предложили изменить правила проверки россиян при оформлении водительских прав. По новому регламенту человека отправляют на диагностику употребления спиртного, если выявлены ранее симптомы алкоголизма.

В начале апреля главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн предложил на время пандемии коронавируса ограничить продажу крепкого алкоголя в стране. Он заявил, что сухой закон в России вводить не стоит, однако можно сократить или вовсе ограничить продажу крепкого спиртного. «Курение и алкоголь ухудшают течение заболевания и увеличивают заразительную силу вируса, его вирулентность», - пояснил нарколог.