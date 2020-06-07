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В стране и мире

Минздрав одобрил еще одно лекарство от коронавируса

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Министерство здравоохранения России одобрило еще один препарат для лечения коронавируса. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Речь идет о лекарстве «Левилимаб» (торговое наименование «Илсира»). Оно показано пациентам с тяжелым течением заболевания, при развитии так называемого цитокинового шторма - избыточной воспалительной реакции организма на внедрение вируса, которая приводит к повреждению тканей и органов и тяжелому течению инфекции с возможным летальным исходом. «Предотвращение развития цитокинового шторма крайне важно при лечении COVID-19», - отметил Минздрав.

В конце мая министерство зарегистрировало первый в России препарат от коронавируса - «Авифавир» производства РФПИ и «ХимРар». Международное непатентованное или группировочное или химическое наименование лекарственного средства - «Фавипиравир». Ранее оно применялось при лечении лихорадки Эбола.

Позже, в начале июня, стало известно, что «Авифавир» будут бесплатно раздавать пациентам в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС). В российские клиники лекарство поступит 11 июня.

По последним данным, в России зафиксировано свыше 458 тысяч случаев заражения коронавирусом. Скончались 5725 пациентов с подтвержденным диагнозом, выздоровели более 221 тысячи человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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