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В стране и мире

Китайцы восхитились российской колбасой

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Китайский портал Sina опубликовал статью, в которой автор восхищается российской колбасой и объясняет, за что ее любят в стране. С переводом материала можно ознакомиться на сайте проекта «ИноСМИ».

Колбасу называют традиционным блюдом на русском столе и связывают с национальным духом: «будучи "воинственным народом", русские готовят колбасы гораздо большего размера, чем мы обычно встречаем». «Попробовав, вы никогда не забудете ее вкус», - отмечает автор.

«Одна из причин, по которой русские колбасы являются такими вкусными, заключается в том, что русские обычно питаются мясом и редко едят зеленые овощи. Поэтому они разбираются в мясе намного лучше людей из других стран, и колбасы, приготовленные ими, будут более вкусными», - пишут в Sina.

Автор подчеркивает, что китайские колбасы сделаны из постного мяса, тогда как в российском продукте мяса больше, и оно жирнее. Также автор сетует, что в обычных колбасах много крахмала, а чтобы приобрести «настоящую» колбасу, придется оставить в магазине крупную сумму.

Ранее россиянам дали советы по выбору колбасы. Так, хороший продукт не может быть слишком розовым или красным, а в его составе на первом месте должно стоять мясо, а не вода с солью.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

китайцы любят всякую гадость есть

Гость||

а у меня её даже собака не ест

Имя: Гость
Комментарий:

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