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В стране и мире

Доктор Мясников назвал неожиданную причину заражения коронавирусом

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Главный врач столичной больницы №71 Александр Мясников, известный телезрителям как доктор Мясников, назвал неожиданную возможную причину заражения коронавирусом - стресс . Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 1».

«Я вам как медик скажу, когда человек боится, он заражается и тяжелее болеет», - пояснил специалист, отметив, что страх способствует снижению иммунитета.

По его словам, в ходе эксперимента над лабораторными крысами выяснилось, что запуганное животное болело чаще своих сородичей, которые не подвергались стрессу.

Ранее в июне Мясников предупредил о новых «сюрпризах» коронавируса, которые могут возникнуть из-за того, что вирус пока непредсказуем и своенравен. По его словам, COVID-19 распространяется практически здоровыми людьми, поэтому высоко заразен. При этом пока передача происходит воздушно-капельным путем (кашель, чиханье, дыхание), а цикл распространения вируса длится около трех месяцев.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

А про эксперимент, что кратковременный стресс стимулирует иммунитет доктор не слышал.

Имя: Гость
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