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В стране и мире

«Яндекс» опубликовал список новых слов россиян за последнее десятилетие

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Ко Дню русского языка «Яндекс» составил список новых слов, ставшими популярными за последнее десятилетие. Соответствующий пост размещен на официальной странице компании в Facebook в субботу, 6 июня.

В топ попали слова, связанные с модными трендами и соцсетями. Рейтинг составлялся на основе того, как часто пользователи сети искали их значение.

Например, в 2020 году в топ-3 вошли слова «ауф», «локдаун» и «падра», в 2019 году — «вислово», «фудпорн», «бумер», а в 2018 году — «сквиши», «хайли лайкли» и «чуитс».

«В 2017 году резко вырос интерес к рэпу и баттлам, поэтому люди стали активно спрашивать, что такое "эщкере"», — говорится в сообщении. Ранее в обиходе россиян появились такие слова, как «спиннер», «кек», «вэйперы», «френдзона».

В марте компания «Яндекс» запустила онлайн-карту распространения коронавируса по всему миру, в том числе и в России. На карте указаны актуальные данные о подтвержденных случаях заражения, выздоровления и смерти.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Влупидол новое слово, фейссессия :)

Гость||

И все они благополучно забудутся в скором времени. Владеющий англ яз на профишенси, скажем, никогда не использует всю эту мутоту в своей речи. Нет потребности, его русский достаточно богат, а нейросеть развита в том числе благодаря изучению ин яза. Фразы ино быстрей всплывают, бывает, но мозг приспособит их на родной, потому что глупо и выпендреж перед теми, кто слаб в теме))

Гость||

а слово обнуление забыли

Гость||

А хлопок, подтопление,отрицательный рост,задымление,жесткая посадка

Имя: Гость
Комментарий:

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