Сетевое издание|18+|Суббота|6 июн 2020|17:42
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Путин призвал «как можно быстрее» снимать ограничения из-за коронавируса

Печать

Президент России Владимир Путин призвал «как можно быстрее» снимать ограничения из-за коронавируса, но при этом действовать спокойно и осознанно. Об этом он заявил на встрече с деятелями культуры, передает РИА Новости.

«Все-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее. Осознанно, спокойно, но как можно быстрее», — подчеркнул российский лидер.

Также президент согласился с директором Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергеем Некрасовым, который процитировал строки из письма поэта Плетневу. «Хорошие слова. Будем живы, значит, будем когда-нибудь и веселы. Это уж точно. Надо Пушкина вспоминать, не забывать про это», — посоветовал глава государства.

Ранее Путин поручил создать Национальную базу генетической информации, где будут храниться и обрабатываться генетические данные.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

При таких огромных цифрах заболевших?

Гость||

При масочном режиме?

Гость||

Страшный враг побежден. Путин спас мир.Скоро парад.

Гость||

Как можно отменять масочный режим когда огромное количество людей болеет!

Гость||

То закрываемся,то открываемся... Где логика?

Гость||

Искуственно навязанная пандемия короновируса была и есть лишь цветочки - пробный вариант разработчиков и исполнителей бесчеловечной Программы "Золотого миллиарда", показавших людям лишь крышку гроба. Вариант на поверку оказался не очень эффективным - слишком мало и медленно умирает людей. Надежда душегубов сейчас на 5G и новый вирус. Люди станут уходить мгновенно. Сейчас эти нелюди до осени взяли паузу - решают, что лучше: скорая для людей Смерть или поголовное их порабощение в Духе?!

Мотовилов (гость)||

Гость писал(a):

При таких огромных цифрах заболевших?
Это была преступная брехня. Кремль опомнился и дал задний ход.

Гость||

Хочется надеяться, что у нашего губетнатора хватит ума не проводить парад при честных показателей больных короновирусом. Или по указанию свыше перестанут ставить диагноз. Что творится на предприятиях, но все работают. Остановится нельзя, налоги не чем будет платить. Получается когда 5 человек болели, весь город сидел, когда болеют цехами, идем на парад.

Гость||

Согласен насчет брехни. Заврались окончательно...

Гость||

Надо отменять парад и больницы строить!

Гость||

Парад больных коронавирусом?

Гость||

Иван в понедельник скажет, что мы уже на 3 этапе, второй этап пропускаем

Гость||

потому что скоро парад-2 и голосование

Гость||

Ага, всё снимут, всё, плоть до трусов,старший же приказал, выходить из анабиоза. И стройными колоннами на парад , с дедушками, прадедушками на палочках ..дождались ка ты.

Гость||

Власти Пермского края, Белгородской, Томской и Орловской областей решили не проводить 24 июня парад Победы из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте