Сетевое издание|18+|Суббота|6 июн 2020|11:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 6 июня

Печать

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру понедельника 6 июня превысило 6,73 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран. Об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса, опубликованные на сайте.

По информации проекта, в мире заражен 6 734 591 человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил 99,6 тысячи. За весь период пандемии скончались 394 887 пациентов, 2,75 миллиона человек выздоровели.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (1,9 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (614,9 тысячи человек), Россия (449,3 тысячи) оказалась на третьем месте рейтинга. Также в пятерке остались Великобритания (284,7 тысячи) и Испания (241 тысяча).

Больше всего жертв инфекции зарегистрировано в Соединенных Штатах — 109 143 человека. При этом в европейских странах у лидеров антирейтинга уровень смертности превышает 10 процентов.

В России за последние сутки выявлено 8 726 инфицированных. Всего в стране за время эпидемии зафиксировано 449 834 случая заражения коронавирусом. Выздоровели более 212 тысяч человек, 5 528 пациентов умерли. С начала эпидемии в стране было сделано более 12 миллионов тестов на коронавирус.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в Ухане. 11 марта ВОЗ объявила, что ситуацию можно характеризовать как пандемию.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Сегодня пятница, а не понедельник. Будьте внимательны к публикации

Гость||

6 июня вроде суббота, а не понедельник.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру понедельника 6 июня
Написала пьяная журналистка.

Гость||

Сегодня суббота!!!

Гость||

Гость писал(a):

Сегодня пятница, а не понедельник. Будьте внимательны к публикации
Вы что там курите? Пятница?

Гость||

Смертность по России уже в 10 раз больше, чем от гриппа за 2 года - в 2017 и 2018 гг.

Гость||

Гость писал(a):

Написала пьяная журналистка
ЕЕ на короновирус проверить, путается сознание

Гость||

Хорошь уже сводки с фронта посылать.

Гость||

Не читай.

Гость||

Понедельник начинается в субботу.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|06.06.2020 10:44|

Не читай

Это не твое дело что мне читать ,а что не читать,я не к тебе лично обращаюсь,а к админам.

Гость||

10:40|

Смертность по России уже в 10 раз больше, чем от гриппа за 2 года - в 2017 и 2018 г.г.

А некоторые все говорят, что кавид это сезонное ОРВИ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

к утру понедельника 6 июня
Опять бухали

Гость||

8855 человек заразились, а не 8726. Вы хоть чтайте правильно.

Гость||

Количество не снижается, даже по официальной статистике, без пневмонии, бедную Италию обогнали уже два раза и Бразилию скоро догоним, конца-края не видно, а в сентябре, когда дети пойдут в школу ещё усугубится. Очень жаль медиков и разоряющихся предпринимателей. Безнадёга.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте