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В стране и мире

Названы любимые алкогольные напитки россиян на самоизоляции

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Специалисты компании «Такском» проанализировали данные о продаже алкоголя с марта по май 2020 года и назвали алкогольные напитки, которые россияне покупали чаще всего. Об этом пишет RT.

Самым любимым алкогольным напитком в период режима самоизоляции, введенного из-за распространения корнавируса, стало пиво. На втором месте — вино. Далее, согласно результатами исследования, идут водка, сидр и коньяк.

При этом специалисты отмечают, что в целом продажи алкоголя с марта по май 2020-го уменьшились на 17 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Падение продаж отмечается практически во всех категориях алкогольных напитков. Так, продажи шампанского упали на 33 процента, текилы — на 30 процентов, а водки — на 26 процентов.

В период самоизоляции увеличились продажи только одного алкогольного напитка — сидра. Его прирост составил 3 процента.

В начале мая министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что за период ограничительных мер россияне пристрастились к алкоголю. Так, продажи этих напитков увеличились на 2-3 процента. Мурашко напомнил, что спиртные напитки ослабляют иммунитет, поэтому не могут считаться помощниками в период пандемии коронавируса.

В России за последние сутки было выявлено 8726 заболевших. Всего в стране зафиксировано 449,8 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 212,7 тысячи выздоровели, 5528 скончались.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Пиво разумеется, самый демократичный напиток по цене. А сортов, хоть упейся.

Гость||

С хорошей рыбкой вдвойне лучше идёт...

Гость||

Ну кто-то вискарь употреблял, всё по доходам, по кошельку.А так, пиво,водка

Имя: Гость
Комментарий:

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