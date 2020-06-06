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В стране и мире

Госпитализацию шедшего к Путину шамана признали законной

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Суд Якутска признал законной госпитализацию шамана Александра Габышева, шедшего в Москву «изгонять» президента России Владимира Путина. Об этом рассказала один из адвокатов Габышева Ольга Тимофеева, передает РИА Новости.

Это решение будет обжаловано, отметила Тимофеева.

30 мая комиссия психоневрологического диспансера в Якутии признала Габышева опасным для себя и окружающих. 12 мая его доставили в клинику против его воли. По версии главврача диспансера, до этого шаман находился в больнице добровольно, однако защита шамана это опровергает.

Летом прошлого года Габышев вместе с группой сторонников отправился пешком из Бурятии в Москву, чтобы «изгнать» российского президента. 2 сентября против шамана возбудили уголовное дело по части 1 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), он находился в розыске.

После того как шаман прошел три из восьми тысяч километров, 19 сентября, сотрудники ФСБ остановили его на границе Бурятии и Иркутской области, отправили обратно в Якутск и поместили в психоневрологический диспансер, где его признали невменяемым. Также на Габышева завели дело о публичных призывах к экстремизму и отпустили под подписку. В декабре он отправился во второй поход с двумя сторонниками и четырьмя собаками. Он был задержан спустя два дня.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область)

это нормальные сделали.

Гость||

Вот весь народ их проклинает, и хоть бы хрен, хоть кто-нибудь скопытился бы

Имя: Гость
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