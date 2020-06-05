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В стране и мире

В Ухане не осталось больных коронавирусом

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Из больниц в китайском городе Ухань выписали последних троих пациентов, переживших вызванную коронавирусом нового типа болезнь COVID-19. Больше активных случаев заболевания в городе не осталось, сообщает агентство «Синьхуа».

Сообщается, что больных не осталось во всей провинции Хубэй. Новых случаев, как сопровождающихся симптомами, так и без них, 5 июня не выявили.

Также известно о том, что из-под карантина отпустили 28 человек, перенесших болезнь без симптомов. Еще 217 человек, не имеющих симптомов болезни, остаются на изоляции.

Впервые о том, что в Ухане, где началась вспышка коронавируса, не выявили новых случаев заражения, стало известно 1 июня. Такой результат показала всеобщая проверка населения, проведенная властями.

29 марта ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний Китая опровергли версию о происхождении коронавируса на рынке морепродуктов в Ухане. Они протестировали образцы из места, которое считались источником заражения, и не обнаружили следов инфекции. Тем не менее версия о том, что вирус передался человеку от летучих мышей, подтвердилась.

Провинция Хубэй пострадала от эпидемии больше остального Китая: там было выявлено 68,1 тысячи заражений коронавирусом нового типа и 4,5 тысячи смертей от связанных с ним причин. Всего, по официальной китайской статистике, в стране зафиксировали 83 тысячи случаев заболевания и 4,6 тысячи смертей. Сообщается о 66 больных, которые продолжают находиться на лечении.

По данным на 5 июня, в мире более 6,6 миллиона зараженных коронавирусом, из них свыше 391 тысячи скончались, более 2,8 миллиона излечились.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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