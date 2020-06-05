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В стране и мире

В России губернатор обвинил врачей во вспышках COVID-19 и захотел лишить выплат

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Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обвинил в распространении коронавируса врачей, заразившихся «из-за собственной беспечности». Он предложил лишить их компенсаций. Об этом в пятницу, 5 мая, сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Меня так разозлили некоторые медицинские учреждения в Томске, которые могут себе позволить сообща чай попить — в результате лежат все вместе», — посетовал глава региона.

Он, не называя фамилий, привел в пример случай, когда врач пошла покурить и заразилась коронавирусом. Затем, по словам губернатора, она в том же скафандре пошла пить чай.

«С одной стороны, ей положены деньги за то, что она заразилась коронавирусом. Но с другой — она нарушила мыслимые и немыслимые правила врача и заразила других. И из-за таких случаев мы вынуждены закрывать целые отделения», — возмущался чиновник.

Ранее сообщалось, что врачи попросили президента России Владимира Путина ввести мораторий на уголовные дела против них. Медики совместно с юристами написали открытое письмо российскому лидеру. Предлагается оградить врачей от судебных исков от пациентов и их родных в период с 21 марта этого года и до конца пандемии коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обвинил в распространении коронавируса врачей,
Его бы нарядить в этот костюм часов на восемь и пусть горшки за больными носит, и штрафовать за каждый глоток воды! Тогда времени и сил не будет за другими подглядывать и указывать!

Гость||

у этого старика мозг поражён вирусом

Гость||

А как он определил в какой именно момент она заразилась? Медики в заплатках лечат, с семьями многие разлучены. Нашли , кого обвинить.

Гость||

это наверное крик души!!! отовсюду слышишь никакого вируса нет это всё ерунда..... но когда происходит нечто подобное руки опускаются... не видишь выхода из сложившейся обстановке...ну неужели нельзя быть осторожным ? к себе? к окружающим тебя людям?

Гость||

Молодец томский губернатор...увидел первым шалман творящийся сегодня в медицине по всей России....

Гость||

Губер прав.

Гость||

Вы как и Томский губернатор,с вирусом а извилинах ?

Гость||

этого чuновнuка заместо тепловuзopa u всякuх тестов на проверку заболеванuя-нечего отсuжuваться не там где нужно.Bот такого на борьбу с вuрусом-посмотрел на всякого человека и сразу определяет-больной? али не больной? u где заразился ? u прu какuх обстоятельствах? О как!

Имя: Гость
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