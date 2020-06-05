Сетевое издание|18+|Пятница|5 июн 2020|18:49
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Россиян призвали носить маски даже при снижении числа заражений коронавирусом

Печать

Россиянам необходимо носить маски и перчатки даже при снижении числа заражений COVID-19. К этому призвала главный внештатный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева, ее обращение опубликовано на сайте министерства.

Васильева пояснила, что у большой доли заразившихся нет симптомов, но есть вирус, который может выделяться и распространяться. Если инфицированный человек будет носить маску, она защитит от вируса других.

«И если все будут носить маски, то мы таким образом сможем защитить друг друга», — сказала Васильева.

Необходимость носить перчатки фтизиатр объяснила тем, что больной человек может покашлять в кулак, после чего оставить следы вируса на часто используемых поверхностях, например, дверных ручках. К этой поверхности может прикоснуться другой человек без перчаток, а затем дотронуться до своего лица и занести в организм вирус через верхние дыхательные пути.

Ранее россиянам дали советы по выбору масок и перчаток; По словам врача-косметолога, маска должна быть не тканевой, а медицинской, так как на ткани скапливаются и размножаются микробы человека. Перчатки стоит покупать с тальком, потому что необработанные средства защиты могут привести к потливости рук и созданию среды для размножения микробов. Из-за этого могут обостриться экземы и дерматит.

В России за весь период пандемии зафиксировали 449 834 случая инфицирования, умерли 5528 человек, выздоровели 212 680.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

Фтизиатр - специалист по туберкулёза, а не специалист по ковиду, так что не считается ))))

Гость||

Посмеешься когда заразишься)))))))

Гость||

Внутренний отчет правительства Германии: "От последствий борьбы с коронавирусом умрет больше, чем от него самого"

Опубликован 93-страничный отчет "Анализ кризисного управления", подготовленный медиками по запросу министерства внутренних дел Германии.

Просто сказать, что отчет скандальный – ничего не сказать. Некоторые выводы отчета:

1. Опасность Covid-19 была изначально грандиозно завышена.

2. Большинство людей "умерших от коронавируса" умерли бы в этом же году, потому что состояние организма, истощенного болезнями, таково, что они умерли бы от любой из 150 относительно распространенных инфекций.

3. За первый квартал во всем мире набралось 250 тысяч умерших от коронавируса, что меньше 1.5 миллиона умерших от гриппа в 2017/18.

4. Нет никаких оснований считать этот вирус более опасным, чем множество других.

5. От последствий борьбы с коронавирусом умрет больше людей, чем от него самого (из-за отсутствия доступа к медицине прочих больных, суицидов, пьянок и передозов и т.д).

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте