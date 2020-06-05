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В стране и мире

Мадрид и Барселона решили открыть рестораны

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Карантинные меры в крупнейших испанских городах — Мадриде и Барселоне будут ослаблены с 8 июня, там решили вновь открыть заведения общепита. О принятых решения рассказал министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья, передает Reuters.

Так, с понедельника посетители баров и ресторанов смогут есть внутри заведений, а не только на летних террасах. Кроме того, детям будет разрешено выходить из дома в любое время дня, а не только в специально отведенные часы.

Ранее сообщалось, что Барселона откроет с 8 июня пляжи, однако из-за правил социальной дистанции на них не сможет одновременно присутствовать более 38 тысяч человек. Таким образом страна перешла ко второму этапу снятия карантина, который действует с 17 марта.

В конце мая стало известно, что правительство Испании откажется от двухнедельного карантина для туристов по прибытии в страну с 1 июля.

По последним данным, в Испании зафиксировано более 241 тысячи случаев заражения коронавирусом. Всего в стране более 27 тысяч человек скончались в результате пандемии, 150 тысяч вылечились.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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