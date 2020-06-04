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В стране и мире

В России выявили 8831 новый случай заражения коронавирусом

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В России за прошедшие сутки выявили 8831 новый случай заражения коронавирусом в 85 регионах. Об этом в четверг, 4 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Наибольший прирост наблюдается в Москве (1998), Московской области (767), Санкт-Петербурге (375), Нижегородской области (319), Свердловской области (298), Ростовской области (184), Смоленской области (142), Красноярском крае (141).

Зарегистрировано 169 летальных исходов за сутки, полностью излечились 8666 человек. За все время распространения инфекции в России зафиксировано 5384 летальных исхода, выздоровели 204 623 человека.

По данным на 3 июня, в стране было выявлено 8536 новых случаев инфицирования. Было зафиксировано 182 летальных исхода, 11 108 человек излечились.

Ранее заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова перечислила факторы наступления второй волны коронавируса. Главным фактором станет то, каким - жарким или холодным - будет лето. По мнению врача, избежать повторного распространения вируса невозможно, так как для людей он новый, и иммунитет к нему имеет малая доля жителей страны.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Сэр Ричард Дирлов, бывший глава МИ-6, сказал, что видел новый научный отчет, в котором говорилось, что вирус был спроектирован учеными в Китае.

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