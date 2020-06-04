Сетевое издание|18+|Четверг|4 июн 2020|16:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Школьников на ЕГЭ захотели разделить стеклянными перегородками

Печать

В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) захотели поставить специальные стеклянные перегородки между партами для профилактики коронавируса. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина в интервью «Парламентской газете».

По ее словам, так называемая среда безопасности вокруг каждого ученика уже используется, например, в школах Шанхая. В России также обсуждается вопрос максимального ограничения контактов между выпускниками на ЕГЭ.

«Если выпускники проходят металлоискатель, то только аркообразный, без ручного досмотра. Если дети добираются до места проведения экзамена из отдаленных поселков и деревень продолжительное время и для них нужно организовать место питания, то это должна быть отдельная аудитория», - добавила Духанина.

Российские вузы, колледжи и школы полностью перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Провести ЕГЭ в удаленном формате оказалось невозможно, поскольку, как пояснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, технологически система к этому не готова. В этой связи сроки проведения переносили уже дважды. По словам президента России Владимира Путина, в 2020 году ЕГЭ начнется 29 июня.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте