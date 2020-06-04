Школьников на ЕГЭ захотели разделить стеклянными перегородками

04.06.2020 | 15:52

В пунктах сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) захотели поставить специальные стеклянные перегородки между партами для профилактики коронавируса. Об этом рассказала заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина в интервью «Парламентской газете».

По ее словам, так называемая среда безопасности вокруг каждого ученика уже используется, например, в школах Шанхая. В России также обсуждается вопрос максимального ограничения контактов между выпускниками на ЕГЭ.

«Если выпускники проходят металлоискатель, то только аркообразный, без ручного досмотра. Если дети добираются до места проведения экзамена из отдаленных поселков и деревень продолжительное время и для них нужно организовать место питания, то это должна быть отдельная аудитория», - добавила Духанина.

Российские вузы, колледжи и школы полностью перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Провести ЕГЭ в удаленном формате оказалось невозможно, поскольку, как пояснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, технологически система к этому не готова. В этой связи сроки проведения переносили уже дважды. По словам президента России Владимира Путина, в 2020 году ЕГЭ начнется 29 июня.