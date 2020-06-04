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В стране и мире

Россиянам напомнили о коротких рабочих неделях в июне

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В июне россиян ждут две короткие рабочие недели в связи с празднованием Дня России и объявлением 24 июня нерабочим днем для проведения парада Победы. Об этом сообщили в Роструде, передает РИА Новости.

Так, в связи с празднованием Дня России 12 июня сокращена рабочая неделя с 8 по 11 июня. Кроме того, продолжительность рабочего дня 11 июня сокращается на час, так как этот день предпраздничный.

В связи с объявлением 24 июня нерабочим днем, рабочими будут дни с 22-го по 23-е число, а также с 25-го по 26-е число. 23 июня не считается предпраздничным, так как 24 июня - нерабочий день с сохранением заработной платы. Объявление нерабочего дня не отразится на размере зарплаты, добавили в Роструде.

В конце мая сообщалось, что президент Владимир Путин анонсировал проведение парадов Победы 24 июня, объявив этот день выходным с сохранением зарплаты. Парад в Москве и других городах России начнется в 10 утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют. Мероприятие не состоялось в День Победы 9 мая из-за эпидемиологической ситуации, вызванной пандемией коронавируса, его заменили авиационными парадами.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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