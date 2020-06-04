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В стране и мире

Режим ЧС федерального уровня введен из-за разлива топлива в Норильске

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В Красноярском крае ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального масштаба в связи с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщается на сайте МЧС России в среду, 3 июня.

Такое решение принял глава ведомства Евгений Зиничев в рамках оперативного заседания. «Я лично прибуду в регион для принятия управленческих решений по сложившейся ситуации», - приводит пресс-служба слова министра.

31 мая в Норильске был введен режим чрезвычайной ситуации межмуниципального характера. По данным Генпрокуратуры, 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. Пострадавших нет. Первый вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко заявил, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 мог случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Обещанное десятилетие прорывов продолжается...

Гость||

Власти региона и норникеля два дня молчали и скрывали. Сначала было сказано , что машина врезалась в резервуар, потом, что проржавел, теперь новая версия. А власти страны обо всем узнали из соц. сетей!

Гость||

Гость писал(a):

Власти региона и норникеля два дня молчали и скрывали. Сначала было сказано , что машина врезалась в резервуар, потом, что проржавел, теперь новая версия. А власти страны обо всем узнали из соц. сетей!
прорыв! перед обнулением. еще и мост жд в Мурманске рухнул...совпадение...не думаю!

Гость||

А что вы хотите от бедоносца?

Гость||

Кто то шаманит.

Имя: Гость
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