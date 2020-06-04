04.06.2020 | 14:28

Президент России Владимир Путин устроил разнос из-за разлива топлива в Норильске в результате аварии на ТЭЦ-3. Об этом сообщает ТАСС в среду, 3 июня.

На совещании главе государства доложили, что о чрезвычайном происшествии стало известно только спустя два дня.

«Почему органы власти узнали об этом только через два дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем?» - сказал президент.

Заслушав доклад губернатора края Александра Усса, Владимир Путин возмутился отсутствием в нем конкретных предложений по урегулированию ситуации. «Что [значит] "доклад закончил"? А что делать-то? Вы же губернатор!» - отреагировал глава государства.

Как сообщил представитель Росприроднадзора, в результате инцидента в грунт попали около 6 тысяч тонн нефтепродуктов, в водные объекты - порядка 15 тысяч тонн.

Российский лидер согласился с предложением МЧС ввести режим ЧС в Норильске. Путин призвал незамедлительно принять меры по ликвидации разлива дизельного топлива. «При разливе топлива в акваториях различных рек, водоемов, вообще на морях применяются же реагенты соответствующие и так далее», - сказал он.

Президент также поручил правоохранительным органам разобраться с несвоевременной передачей информации об аварии в МЧС России, а также проверить действия всех должностных лиц.

Накануне первый вице-президент компании «Норникель» Сергей Дяченко заявил, что разлив дизельного топлива на ТЭЦ-3 мог случиться из-за таяния грунтов вечной мерзлоты.

Разгерметизация резервуара с дизельным топливом произошла 29 мая, пострадавших нет.