Сетевое издание|18+|Четверг|4 июн 2020|15:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Попова призвала не обнадеживаться прогнозами о появлении вакцины от COVID-19

Печать

Судить об эффективности новой вакцины от COVID-19 и обнадеживаться прогнозами о ее появлении пока рано. К этому призвала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время онлайн-дискуссии клуба «Валдай», передает РИА Новости.

По словам Поповой, одного препарата точно не будет - появится «целый спектр» различных вакцин, которые будут использовать для разных групп населения.

О том, что вакцина, скорее всего, не станет универсальной, в конце мая также говорил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Так, он объяснял, что прививка должна быть безопасной не только для здорового трудоспособного населения, но и для детей разного возраста, беременных, пенсионеров.

2 июня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в случае успешных испытаний вакцины от коронавируса массовая вакцинация россиян начнется осенью 2020 года. Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни, когда начнется применение вакцины или эффективного лекарства от коронавируса.

В России, по последним данным, выявлено 444 108 случаев коронавируса. Выздоровели 204 623 человека, умерли - 5384. Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 4 июня превысило 6,51 миллиона человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

В России, по последним данным, выявлено 444 108 случаев коронавируса.
По состоянию на 04.06.2020 число зараженных коронавирусом в России составляет 441 108 человек.КОРОНАВИРУС СЕГОДНЯ, откуда лишние 3000?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте