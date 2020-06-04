Попова призвала не обнадеживаться прогнозами о появлении вакцины от COVID-19

04.06.2020 | 14:22

Судить об эффективности новой вакцины от COVID-19 и обнадеживаться прогнозами о ее появлении пока рано. К этому призвала глава Роспотребнадзора Анна Попова во время онлайн-дискуссии клуба «Валдай», передает РИА Новости.

По словам Поповой, одного препарата точно не будет - появится «целый спектр» различных вакцин, которые будут использовать для разных групп населения.

О том, что вакцина, скорее всего, не станет универсальной, в конце мая также говорил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов. Так, он объяснял, что прививка должна быть безопасной не только для здорового трудоспособного населения, но и для детей разного возраста, беременных, пенсионеров.

2 июня вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что в случае успешных испытаний вакцины от коронавируса массовая вакцинация россиян начнется осенью 2020 года. Глава Минздрава Михаил Мурашко говорил, что россияне смогут вернуться к нормальной жизни, когда начнется применение вакцины или эффективного лекарства от коронавируса.

В России, по последним данным, выявлено 444 108 случаев коронавируса. Выздоровели 204 623 человека, умерли - 5384. Общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 4 июня превысило 6,51 миллиона человек.