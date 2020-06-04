Сетевое издание|18+|Четверг|4 июн 2020|13:46
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Италия объявила об окончании критического момента с коронавирусом

Печать

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил об окончании критического момента в ситуации с пандемией коронавируса в стране. Об этом сообщает Associated Press.

По словам итальянского лидера, тенденция к снижению числа заражений видна во всех регионах - от Ломбардии до Сицилии. Таким образом Конте посчитал верными действия правительства после 4 мая, когда были впервые ослаблены карантинные меры. При этом премьер призвал не забывать, что вирус никуда не исчез, и потому гражданам важно носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Ранее 3 июня сообщалось, что Италия открыла границы для туристов из 26 стран Европы и возобновила передвижение между регионами в рамках снятия ограничительных мер после спада пандемии коронавируса.

Италия - одна из наиболее пострадавших от пандемии стран. Всего за время эпидемии там выявили 234 тысячи случаев заражения коронавирусом, а число выздоровевших составляет 160 тысяч человек. Общее число смертей, причиной которых называют вызванную инфекцией болезнь COVID-19, составляет 33,5 тысячи.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте