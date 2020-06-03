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В стране и мире

Минздрав обновил рекомендации по диагностике и лечению коронавируса

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Минздрав России обновил рекомендации по диагностике и лечению коронавируса: список препаратов против COVID-19 у взрослых расширен с 13 до 15 наименований. Документ опубликован на сайте ведомства в среду, 3 июня.

В частности, из документа следует, что у пожилых коронавирус может протекать атипично - без лихорадки, кашля, одышки. Могут наблюдаться бред, конъюнктивит, тахикардия или снижение артериального давления.

«Симптомы COVID‐19 могут быть легкими и не соответствовать тяжести заболевания и серьезности прогноза», - говорится в рекомендациях.

Кроме того, в рекомендации включен препарат «Авифавир» производства Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и «ХимРар». Это один из двух препаратов в мире, зарегистрированных против коронавируса. Он доказал свою эффективность в клинических испытаниях и блокирует механизмы размножения коронавируса, отмечает РИА Новости.

Также в седьмой версии рекомендаций Минздрава говорится, что поражения кожи, в том числе сыпь могут быть первым симптомом заражения человека новой коронавирусной инфекцией. Среди других вариантов кожный проявлений - розовый лишай, язвы, эритемы, крапивница.

Кроме того, при плановой госпитализации проводить тесты на антитела (IgM и IgG) к коронавирусу рекомендуется всем пациентам.

В России за последние сутки зафиксировано 8536 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев превысило 432 тысячи.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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