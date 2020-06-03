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В стране и мире

Ищущих работу россиян оказалось почти вдвое больше вакансий

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Ищущих работу россиян оказалось почти вдвое больше вакансий. Сейчас на 10 вакансий в России претендуют 18 человек. Такие данные озвучил глава Минтруда Антон Котяков, передает РИА Новости.

Министр указал, что в настоящее время соискатели оказались в непростых условиях. Одновременно Котяков указывает, что есть и благоприятные тенденции. Министр упомянул портал «Работа в России» и указал, что граждане могут выбирать из более чем миллиона предложений.

По состоянию на 1 июня в России число официально зарегистрированных безработных выросло до 2,09 миллиона человек. В Минтруде считают, что сложнее всего ситуация будет складываться в третьем квартале этого года, а потом начнет стабилизироваться.

Согласно прогнозам Boston Consulting Group (BCG), в ближайшие несколько лет на фоне кризиса из-за пандемии без работы может остаться до трети населения планеты. При этом во Всемирном банке не исключают, что в условиях крайней нищеты рискуют оказаться порядка 60 миллионов человек.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Источник — lenta.ru
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Гость||

Верните ЛТП для тунеядцев и безработица обнулиться на следующий день!

Гость||

Связываемое с «фабрикой троллей» издание сняло рекламу поправок в Конституцию: там геи усыновляют ребёнка, а он плачет

Гость||

Гость писал(a):

Верните ЛТП для тунеядцев и безработица обнулиться на следующий день!
Камент от главного тунеядца здешнего портала ;)

Имя: Гость
Комментарий:

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