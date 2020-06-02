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В стране и мире

В России выявили 8863 новых случая заражения коронавирусом

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В России за последние сутки выявили 8 863 новых случая коронавирусом в 84 регионах. Об этом во вторник, 2 июня, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Полностью выздоровели 11 108 человек, умерли - 182. Наибольший прирост инфицированных наблюдается в Москве (2 286), Московской области (732), Санкт-Петербурге (376), Нижегородской области (354), Свердловской области (292), Ростовской области (253), Иркутской области (210), Красноярском крае (150).

Всего на сегодняшний день в России выявлен 423 741 случай коронавируса в 85 регионах. Вылечились 186 985 человек, скончались - 5 037.

По данным на 1 июня, в стране было зарегистрировано 9 035 новых случаев заражения коронавирусом, а также 162 летальных исхода. 3 994 человека излечились.

Ранее сообщалось, что для проведения клинических испытаний российской вакцины от коронавируса отобрали 50 военнослужащих из различных подразделений по всей стране: 45 мужчин и 5 женщин. Уточняется, что первая группа военных должна приехать 3 июня в специальное учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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