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В стране и мире

Россиянам показали бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию

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Бюллетень для голосования по поправкам в Конституцию будет содержать только два варианта ответа: «да» и «нет». Фото документа показало агентство РИА Новости во вторник, 2 июня.

Накануне глава государства Владимир Путин объявил днем всенародного голосования 1 июля и призвал граждан принять в нем активное участие. От идеи провести голосование в день парада Победы российский лидер отказался, отметив, что не следует смешивать два значимых события.

1 июля сделали выходным днем с сохранением за работниками заработной платы. Между тем голосование начнется уже 25 июня. Растянуть процедуру на несколько дней предложили в Центризбиркоме, чтобы сделать возможным соблюдение санитарных норм, введенных из-за пандемии коронавируса. В частности, речь идет об организации социальной дистанции и измерении температуры у избирателей.

Среди предложенных 400 поправок - приоритет российского законодательства над международным, право Путина вновь баллотироваться на пост главы государства. Все поправки одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет Федерации и региональные парламенты.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

а какие хоть изменения то

Гость||

Бойкот и точка!

Гость||

Почему нужно бойкотировать голосование по поправкам в Конституции и как лучше всего это сделать

Все ждали, что голосование по поправкам в Конституции пройдет ближе к осени, и расслабились, естественно. Ну и была, хоть и слабая, надежда, что «либо ишак подохнет (голосование), либо падишах (сами знаете кто)». Но не случилось ни того, ни другого.

И теперь придется выбирать между плохим и хреновым (очень плохим) вариантами.

К сожалению, вынужден констатировать, что оппозиция — как правая, так и левая — совершенно бездарно промотала время и не использовала отсрочку по голосованию, так любезно предоставленную коронавирусом.

И не выработала единой позиции по голосованию — голосование против или бойкот.

Поэтому, ИМХО, самый оптимальный и разумный вариант — это подача заявлений в избиркомы об отказе голосовать и требованием исключения из списков, как это предлагал НПСР. К сожалению, их идея осталась незамеченной.

При этом, ИМХО, следует опираться на действующее законодательство — ФЗ «О СМИ» и ФЗ 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

И соответственно, на статьи КоАП РФ, предусматривающие ответственность за нарушение вышеназванных Законов:

Статья 5.39 КоАП «Отказ в предоставлении информации»;

Статья 5.59 КоАП «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан».

Порядок и алгоритм подачи заявлений об отказе голосования должен быт примерно такой:

— заявление подается в областную избирательную комиссию, в ЦИК и в ТИК;

— заявление составляется таким образом, чтобы его обязаны были зарегистрировать и ответить на него (в случае отказа см. ст. 5.59 КоАП).

Например — в заявлении должно содержатся требование выслать заявителю его бюллетень «дабы исключить возможность фальсификации на выборах». Бюллетень, конечно же, не вышлют, но официально и письменно отказать будут обязаны, и таким образом избиркомы подтверждают то, что они информированы о том, что заявитель не просто не явился на выборы, а именно отказался голосовать;

— далее — от СМИ в избиркомы направляются редакционные запросы с просьбой предоставить информацию, сколько таких заявлений они получили;

— если удастся наладить собственный, параллельный учет таких заявлений — это также будет неплохо и может послужить неким предупреждением для избиркомов, дабы не слишком мухлевали с цифрами (в принципе, наладить собственный учет еще можно успеть).

P. S. Существенных результатов от данного проекта ждать не стоит. Но это все же лучше и обычного бойкота путем неявки, и голосования против — результат-то уже предопределен, и явка и результат уже прописаны, отклонение в ту или иную сторону в 5–10 процентов никакой погоды не сделают.

А так будем иметь хотя бы приблизительную информацию о количестве активно проголосовавших против.

Гость||

Я заполняю нет. Я против этого шоу

Гость||

...Поэтому, ИМХО, самый оптимальный и разумный вариант — это подача заявлений в избиркомы об отказе голосовать и требованием исключения из списков, как это предлагал НПСР. К сожалению, их идея осталась незамеченной..

Видишь, неизвестный ИМХО, как плохо ты знаешь избирательное законодательство.

"Требовать исключения из списков" - а в ответ гомерический хохот. Жидковаты мозги и у НПСР и заодно у тебя, раз называешь этот вариант разумным. Нет ни в одном Законе упоминания о такой возможности. Прекрати чудить со своей псевдоаналитикой.

Гость||

А так будем иметь хотя бы приблизительную информацию о количестве активно проголосовавших против.

- Ничего ты не будешь иметь в результате запросов и никто тебе не ответит на требование исключить из списков. Потому что такое требование высосано из пальчика и не предусмотрено ни одним регламентирующим избирательным Законом, Постановлением и т.д.

Можешь тогда ждать ответа на "запросы" до второго пришествия Христа.

Гость||

Обязательно надо голосовать, чтобы Ваш чистый бюллетень не заполнили по своему усмотрению те, кому выгодно обнуление

Гость||

Требовать исключения из списков, ну и что гомерический хохот, а если 90 % населения против поправок, обнуления и что дальше. А вот что, пусть берет свою шинель-скатку и пёхом, как Сухов через Каракумы ..до дома.

Гость||

Гость писал(a):

Требовать исключения из списков, ну и что гомерический хохот, а если 90 % населения против поправок, обнуления и что дальше. А вот что, пусть берет свою шинель-скатку и пёхом, как Сухов через Каракумы ..до дома.

Поясни, с какого потолка ты увидел цифру в 90 % населения "против"?

Политекантроп (гость)||

Гость писал(a):

...Поэтому, ИМХО, самый оптимальный и разумный вариант — это подача заявлений в избиркомы об отказе голосовать и требованием исключения из списков, как это предлагал НПСР. К сожалению, их идея осталась незамеченной..

Видишь, неизвестный ИМХО, как плохо ты знаешь избирательное законодательство.

"Требовать исключения из списков" - а в ответ гомерический хохот. Жидковаты мозги и у НПСР и заодно у тебя, раз называешь этот вариант разумным. Нет ни в одном Законе упоминания о такой возможности. Прекрати чудить со своей псевдоаналитикой.

А нам не нужно исключение из списков, нужен лишь ответ из избиркома, подтверждающий получение заявления.

И они обязаны будут его дать.

Так что иди учи тёщу щить варить, а не меня троллингу..

Гость||

Почему надо голосовать оптом , а не за каждую поправку отдельно ? А если я с чем то несогласен.

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Требовать исключения из списков, ну и что гомерический хохот, а если 90 % населения против поправок, обнуления и что дальше. А вот что, пусть берет свою шинель-скатку и пёхом, как Сухов через Каракумы ..до дома.

Поясни, с какого потолка ты увидел цифру в 90 % населения "против"?
А что больше?, ну давайте 92 % тогда. Вы думаете что после всего вот этого, повышение пенс.возраста также не забывайте, он всё перевесит на,чаше весов, у нашего оппонента остался любящий электорат? Сомнения гнетут , и не только ...

Гость||

Голосую не знаю за, что. Список изменений в глаза кто то ведел вообще?

Гость||

Надо добавит еще пункт я не читал ваши 400 поправок и не знаю куда я попал

Имя: Гость
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