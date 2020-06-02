Сетевое издание|18+|Вторник|2 июн 2020|11:24
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |
 

В стране и мире

Раскрыты правила работы кафе после карантина

Печать

В России раскрыли правила работы кафе и ресторанов после выхода из карантина, введенного на фоне пандемии коронавируса. Роспотребнадзор рекомендовал заведениям расставлять столы на расстоянии не менее 1,5 метра друг от друга, следить за самочувствием рабочего персонала и тщательно мыть посуду. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на рекомендации, подписанные главой ведомства Анной Поповой.

Кафе и рестораны будут измерять сотрудникам температуру перед началом рабочей смены. Во время работы им придется носить маски, а заведениям нужно иметь запас индивидуальных средств защиты.

Жесткие требования ведомство предъявляет к посуде, на которой еду сервируют в ресторанах. Так, на ней не должно быть никаких трещин, сколов или поврежденной эмали. Мыть ее необходимо в современной посудомоечной машине с дезинфицирующим эффектом на максимальном температурном режиме. Если у ресторана нет такого аппарата, допускается ручная мойка, однако посуду все равно придется обработать дезинфицирующим средством.

Для клиентов на входе в рестораны Роспотребнадзор рекомендовал установить дозаторы с антисептиками для рук или разместить антисептические салфетки.

В Москве с 1 июня стартовал второй этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса. В его рамках с карантина выходят непродовольственные магазины, а у жителей столицы появляется возможность заниматься спортом и гулять на свежем воздухе с некоторыми оговорками. Власти Москвы сообщили ранее, что заведения общепита откроются на следующем этапе, однако когда он стартует, пока неизвестно.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

Источник — lenta.ru
0
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Раскрыты правила работы кафе после карантина
Прайс-лист взяток опубликовали?

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • В России выявили 8863 новых случая заражения коронавирусом

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте