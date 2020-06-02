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В стране и мире

Появились данные о сроках возобновления выдачи шенгенских виз россиянам

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Появились данные о сроках возобновления процесса оформления и выдачи шенгенских виз российским туристам. Соответствующая информация представлена на портале Ассоциации туроператоров России.

Предположительно, отдельные страны Европы могут начать прием документов с 15 июня. В частности, речь идет о Хорватии и Германии. При этом 1 июня открыл запись визовый центр Италии в Москве, однако затем обработка запросов была прекращена - в консульстве страны уточнили, что не располагают официальной информацией по этому поводу.

В свою очередь Генеральные консульства Чехии, Греции, Франции, Испании и Венгрии заявили, что точных сроков открытия визовых центров пока нет - ситуация напрямую зависит от эпидемиологической обстановки в России, снятия ограничений и сроков открытия внешних границ ЕС.

Отмечается, что точные данные о датах запуска визового процесса в России появятся в середине июня.

14 апреля сообщалось, что страны Шенгенской зоны могут ввести новые требования для получения визы, в том числе предоставление отрицательного теста на коронавирус. Существует вероятность, что государства будут просить туристов сделать тест непосредственно перед поездкой, чтобы убедиться в том, что они здоровы и не представляют угрозы для окружающих.

Россия является мировым лидером по получению шенгенских виз. За минувший год разрешительные документы получили более четырех миллионов отечественных туристов. На территории страны находятся консульства европейских стран, которые выдают большинство европейских виз - представительства Финляндии в Санкт-Петербурге, а также Испании, Италии, Греции, Франции и Германии в Москве.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Источник — lenta.ru
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Гость||

Чиновник хочет ТУДА!Ла-ла-ла-ла!)))А у кого же ещё бабло на отдых осталось в кризис.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Россия является мировым лидером по получению шенгенских виз. За минувший год разрешительные документы получили более четырех миллионов отечественных туристов
КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ остался и дальше там под разными предлогами.

и обратно заманить вряд ли удасться.

Гость||

Совет Евросоюза утвердил упрощение визового режима с Беларусью.

а хохлы уже насколько лет ездят туда без всяких виз.

Гость||

Многие самые жесткие порностудии в Чехии приостановили работу. Без россиянок и украинок некому делать ана...ные гэнгбэнги..Давайте открывайте границы.. европейские извращенцы соскучились по русским девочкам.

Гость||

Гость писал(a):

Многие самые жесткие порностудии в Чехии приостановили работу.
Самая большая для вас потеря от короновируса?

Имя: Гость
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