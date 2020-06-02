Названо условие проведения школьных выпускных в России

02.06.2020 | 14:29

Школьные выпускные в привычном формате пройдут только в тех регионах России, которые к моменту их проведения перейдут к третьему этапу снятия ограничений. Условие проведения очных выпускных назвали в Минпросвещения, передает РИА Новости во вторник, 2 июня.

«Очными выпускные вечера 27 июня могут быть только в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, связанных с распространением коронавируса, и в строгом соответствии со всеми требованиями и предписаниями Роспотребнадзора», - приводит агентство сообщение ведомства.

Кроме того, в Минпросвещения не исключили возможность проведения выпускных по окончании Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в августе.

Ранее сообщалось, что выпускной пройдет в российских школах в онлайн-режиме 27 июня. При этом очные мероприятия могут пройти в тех регионах, которые к этому дню будут находиться на третьем этапе снятия ограничений. В этот день пройдет всероссийское мероприятие «Выпускной вечер», в финальную часть которого войдет фестиваль «Алые паруса».

Российские вузы, колледжи и школы полностью перешли на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. Провести ЕГЭ в удаленном формате оказалось невозможно, поскольку, как пояснил глава Рособрнадзора Анзор Музаев, технологически система к этому не готова. В этой связи сроки проведения переносили уже дважды. По словам президента России Владимира Путина, в 2020 году ЕГЭ начнется 29 июня. Традиционные последние звонки, в свою очередь, уже прошли в большинстве регионов в онлайн-режиме.