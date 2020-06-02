Глава российской авиакомпании назвал сроки возобновления полетов за границу

02.06.2020 | 11:04

Международное авиасообщение, приостановленное на фоне пандемии коронавируса, может возобновиться уже в «августе-сентябре». Такие сроки в интервью принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК назвал генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов.

По его словам, восстановление заграничных рейсов будет происходить постепенно, и на первом этапе снятия ограничений могут быть запущены полеты в страны СНГ.

«Может быть, [разрешат авиаперелеты] в Грузию. В августе-сентябре, возможно, откроют международные полеты. Тоже поэтапно, но надо с чего-то начинать», - заключил Скуратов.

18 мая вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин заявил, что международное авиасообщение с учетом положительной динамики в ситуации с распространением коронавируса может быть восстановлено уже в третьем квартале 2020 года. По его мнению, главное условие для возобновления полетов - существенное снижение числа заражений.

В апреле основной владелец и председатель совета директоров S7 Group Владислав Филев заявил, что перелеты за границу могут быть возобновлены только в апреле 2021 года. По его мнению, прогноз обусловлен тем, что в мире начнется очередная вспышка заболевания, и все принятые меры, в том числе режим изоляции, будут вновь введены или продлены.

Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта. Исключение составляют рейсы, организованные для возвращения россиян из-за границы, и отдельные полеты по поручению правительства.